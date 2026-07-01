Власти напомнили саратовцам, что делать при угрозе атаки БПЛА

В Саратовской области утром 1 июля было объявлено предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Власти напомнили жителям региона алгоритм действий при обнаружении дронов в небе.

Согласно инструкции, при появлении в воздухе аппарата, издающего шум, похожий на звук работающей бензопилы или газонокосилки, необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 112. Операторы службы зафиксируют координаты, а также скорость и направление полёта объекта для передачи данных в экстренные службы.

Находясь в помещении, гражданам рекомендуется держаться подальше от окон и отойти вглубь комнаты. Наиболее безопасными местами считаются дверные проёмы несущих стен, а также подземные укрытия — подвалы и паркинги.

Кроме того, власти обратили внимание на строгие меры ответственности: за публикацию и распространение любых сведений, включая фото- и видеоматериалы, о применении беспилотников и последствиях их атак предусмотрена административная ответственность.

Ольга Сергеева