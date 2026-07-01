Днём в Саратове завыли сирены воздушной тревоги

Об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Саратовской области днем 1 июля сообщил губернатор Роман Бусаргин.

В связи с этим в потенциально опасных районах могут быть активированы системы оповещения, — предупредил глава региона.

Звуки сирен, оповещающих о воздушной опасности, раздались в Саратове в 12:50.

Все экстренные службы приведены в состояние полной готовности для реагирования на возможные инциденты. Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. А также следует пройти в укрытия, стараясь быть дальше от окон.

Ольга Сергеева