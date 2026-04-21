Саратовцам напомнили, что нужно делать при угрозе атаки БПЛА

В Саратовской области в связи с объявленной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов жителям напоминают о правилах безопасности.

При обнаружении в воздухе объекта, издающего звук, похожий на работу бензокосилки или бензопилы, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам 112 или 659-659. Оператору следует назвать место, скорость и направление полёта дрона, после чего информация будет передана во все экстренные службы.

Если человек находится на улице, рекомендуется как можно быстрее удалиться от зданий на расстояние от 50 до 100 метров. Наиболее безопасными естественными укрытиями считаются подземные помещения, включая паркинги и подвалы. В случае, если покинуть жильё невозможно, нужно отойти от окон и переместиться вглубь помещения, встав в проёмах несущих стен, которые способны защитить от попадания под завалы.

Категорически запрещается приближаться к обломкам БПЛА, так как это может представлять угрозу для жизни. Также не следует публиковать фото- и видеоматериалы с мест обнаружения беспилотников в открытых источниках — за распространение такой информации предусмотрена административная ответственность. Напомним, ранее в Саратовской области была объявлена угроза атаки БПЛА, в связи с чем аэропорт Гагарин закрыт.

