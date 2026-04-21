Панков будет решать проблемы жителей новостроек Заводского района

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в МАХ рассказал о встрече с жителями Заводского района Саратова.

«В Заводском районе встретился с жителями новых домов. Куда людей переселили из ветхого и аварийного жилья. Конечно, условия здесь намного лучше, чем в старых домах. С другой стороны, у людей есть вопросы, которые необходимо решать вместе. Главное – нарекания к качеству работы застройщиков.

Во дворе нового дома №29 по ул. Азина уже просел канализационный люк. И потрескался асфальт рядом. Что говорит о неправильно проложенной ливневой канализации. Есть у жителей вопросы и к установке кондиционеров на фасаде, и к охране правопорядка. Договорились, что проведём встречу, в удобное для жителей время, с приглашением архитектора, участкового, подрядчика и УКСа.

В доме №4 по Брянскому проезду в подъезде ненадёжная дверь. Она не полностью металлическая, а со стеклом, не работает домофон. Горячая вода, по словам жителей, есть только на кухнях. А пока доходит до ванных, она уже остывает. Также есть вопросы о нарушении общественного спокойствия. Эти вопросы также будем решать совместно с администрацией и надзорными органами.

Необходимо спрашивать с застройщика. Чтобы проблемы были устранены, пока не прошел гарантийный срок. Раньше застройщики часто создавали в новых домах свою УК. Которая тянула время, не реагируя на жалобы людей. И по истечении гарантии уже приходилось обращаться в прокуратуру. Чтобы заставить застройщика устранить нарушения. Так делал, например, по просьбе жителей Иволгино. Вместе с заводчанами также будем добиваться справедливости. Жду ваши обращения и предложения», — пишет Николай Панков.