Саратовцам напомнили, куда сообщать о подтоплениях на улицах

В Саратове на фоне дождей следят за работой ливнёвок.

Специалисты контролируют работу ливневой канализации и оперативно очищают решётки от листвы и веток, чтобы вода уходила быстрее, сообщает мэрия.

Особое внимание уделяется низинам, остановкам и участкам, где чаще всего скапливаются лужи.

Если вы хотите сообщить о проблемах с ливневой канализацией (засорение решёток, скопление воды и т.д.) в Саратове, самый прямой и эффективный способ — позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города Саратова. Телефон: 659-659 (круглосуточно). Альтернативный номер: 112 (единый номер экстренных служб).