Власти заставят энгельсские УК лучше обслуживать многоквартирные дома

В Энгельсском районе продолжат бороться с недобросовестными УК.

Глава Энгельсского района Максим Леонов на межведомственном совещании 13 ноября заявил, что борьба с недобросовестными управляющими компаниями продолжится.

По его словам, разделение комитета ЖКХ администрации позволило сосредоточить вопросы управления многоквартирными домами в одной структуре и быстрее принимать решения.

Контроль уже даёт результаты — работу продолжат совместно с ГЖИ и прокуратурой. Отопительный сезон район прошёл в штатном режиме, отдельные жалобы отрабатываются точечно.