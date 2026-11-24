Владельцы квартир, дач, земельных участков и автомобилей должны самостоятельно уплатить транспортный, земельный налог и налог на имущество до 1 декабря 2026 года.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Саратовской области Татьяна Бахарева.

Налоговая служба направляет гражданам сводное уведомление со всеми начислениями. Если оно не получено, удобнее всего воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика или приложением «Налоги ФЛ». Просроченная задолженность также отображается на «Госуслугах» и в банковских приложениях — оплатить её можно по ИНН, в том числе за родственников.