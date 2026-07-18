Молодым саратовцам напомнили о пользе Пушкинской карты

Молодёжь Саратовской области активно использует «Пушкинскую карту».

За первое полугодие 2026 года приобретено более 32 тыс. билетов в местные театры. Лидером по посещаемости стал Саратовский театр драмы, который заметно нарастил молодёжную аудиторию, сообщила министр культуры региона Наталия Щелканова.

Напомним, карта доступна гражданам от 14 до 22 лет.

Ежегодный номинал — 5 тыс. рублей (из них 2 тыс. — на кино). Программа реализуется в рамках нацпроекта «Семья», в ней участвуют 12,5 тыс. учреждений культуры по всей стране.

С момента запуска молодые люди приобрели 114 млн билетов на 56,6 млрд рублей, а с января 2026 года карту оформили почти 7 млн человек.

Ольга Сергеева