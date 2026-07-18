В Энгельсе сотрудники УК своровали более миллиона

Уголовное дело о мошенничестве в сфере ЖКХ возбуждено в Энгельсе, сообщила областная прокуратура.

По данным следствия, в 2021–2025 годах сотрудники управляющей компании похищали деньги жильцов, собранные на содержание общего имущества. Для сокрытия следов в акты приёмки работ вносили ложные сведения. Общая сумма ущерба превысила 1 млн рублей. По данным издания «СарИнформ», речь об ООО УО «Р. П. Приволжский».

Дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследование продолжается.

Директором и владельцем управляющей компании, согласно ЕГРЮЛ, является Геннадий Слободяников.

Ольга Сергеева