Саратовцам напомнили о праве на досрочный выход на пенсию

В 2026 году оформить страховую пенсию смогут мужчины в возрасте 64 лет и женщины 59 лет.
Обязательное условие — есть 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).
Некоторые категории граждан могут выйти на пенсию раньше, если на лицевом счете отражено 30 ИПК.
Госуслуги приводят несколько примеров, а полный список и условия — в статьях 30–32 Федерального закона № 400-ФЗ от 28.12.2013.
Работа во вредных условиях
Возраст выхода на пенсию: мужчины — 50 лет, женщины — 45 лет.
Требуемый страховой стаж: мужчины — 20 лет, женщины — 15 лет.
Стаж работы во вредных условиях: мужчины — 10 лет, женщины — 7,5 лет.
Работа в тяжелых условиях
Возраст выхода на пенсию: мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет.
Требуемый страховой стаж: мужчины — 25 лет, женщины — 20 лет.
Стаж работы в тяжелых условиях: мужчины — 12,5 лет, женщины — 10 лет
Педагогическая деятельность в организациях для детей
Оформить страховую пенсию независимо от возраста можно через 5 лет после достижения 25-летнего педагогического стажа.
Лечебная деятельность в медицинских организациях
Независимо от возраста через 5 лет после достижения врачебного стажа:
— не менее 25 лет работы — в сельской местности и поселках городского типа
— не менее 30 лет — в сельской местности и в городе или только в городе
Многодетность
Женщинам при наличии 15 лет страхового стажа пенсия назначается в зависимости от количества детей, если их воспитали минимум до 8 лет:
— 5 и более — в 50 лет
— 4 детей — в 56 лет
— 3 детей — в 57 лет
Наличие ребенка с инвалидностью
Один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, имеет право на досрочную пенсию:
— мужчина — в 55 лет при страховом стаже от 20 лет
— женщина — в 50 лет при страховом стаже в 15 лет