Саратовцам напомнили о праве на досрочный выход на пенсию

В 2026 году оформить страховую пенсию смогут мужчины в возрасте 64 лет и женщины 59 лет.

Обязательное условие — есть 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Некоторые категории граждан могут выйти на пенсию раньше, если на лицевом счете отражено 30 ИПК.

Госуслуги приводят несколько примеров, а полный список и условия — в статьях 30–32 Федерального закона № 400-ФЗ от 28.12.2013.

Работа во вредных условиях

Возраст выхода на пенсию: мужчины — 50 лет, женщины — 45 лет.

Требуемый страховой стаж: мужчины — 20 лет, женщины — 15 лет.

Стаж работы во вредных условиях: мужчины — 10 лет, женщины — 7,5 лет.

Работа в тяжелых условиях

Возраст выхода на пенсию: мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет.

Требуемый страховой стаж: мужчины — 25 лет, женщины — 20 лет.

Стаж работы в тяжелых условиях: мужчины — 12,5 лет, женщины — 10 лет

Педагогическая деятельность в организациях для детей

Оформить страховую пенсию независимо от возраста можно через 5 лет после достижения 25-летнего педагогического стажа.

Лечебная деятельность в медицинских организациях

Независимо от возраста через 5 лет после достижения врачебного стажа:

— не менее 25 лет работы — в сельской местности и поселках городского типа

— не менее 30 лет — в сельской местности и в городе или только в городе

Многодетность

Женщинам при наличии 15 лет страхового стажа пенсия назначается в зависимости от количества детей, если их воспитали минимум до 8 лет:

— 5 и более — в 50 лет

— 4 детей — в 56 лет

— 3 детей — в 57 лет

Наличие ребенка с инвалидностью

Один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, имеет право на досрочную пенсию:

— мужчина — в 55 лет при страховом стаже от 20 лет

— женщина — в 50 лет при страховом стаже в 15 лет