В облдуме обсудили результаты и перспективы «Билета в будущее»

Профориентационный проект в 2025 году продолжился в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Молодежь и дети».

Более 14 тысяч учеников 6–11 классов приняли участие в проекте только в этом году, а с 2021 года уже порядка 100 000 ребят познакомились с миром профессий. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Какие профессии привлекают юных саратовцев?

дизайнер виртуальных миров

оператор БПЛА

архитектор виртуальной реальности

В планах:

открытие профильных классов в школах Саратова (лаборанты, медсестры, операторы БПЛА и др.)

создание специализированных пространств в школах и расширение программ поддержки абитуриентов.

Цель профориентации – показать возможность карьерного роста в родном регионе.

— Это очень важная задача. Ребенок должен связывать образ будущего с нашим регионом, понимать, что имеет уникальные возможности, — считает депутат Юлия Литневская.