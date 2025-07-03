В облдуме обсудили результаты и перспективы «Билета в будущее»

Профориентационный проект в 2025 году продолжился в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Молодежь и дети».
Более 14 тысяч учеников 6–11 классов приняли участие в проекте только в этом году, а с 2021 года уже порядка 100 000 ребят познакомились с миром профессий. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.
Какие профессии привлекают юных саратовцев?
- дизайнер виртуальных миров
- оператор БПЛА
- архитектор виртуальной реальности
В планах:
- открытие профильных классов в школах Саратова (лаборанты, медсестры, операторы БПЛА и др.)
- создание специализированных пространств в школах и расширение программ поддержки абитуриентов.
Цель профориентации – показать возможность карьерного роста в родном регионе.
— Это очень важная задача. Ребенок должен связывать образ будущего с нашим регионом, понимать, что имеет уникальные возможности, — считает депутат Юлия Литневская.