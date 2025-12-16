Саратовцам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге

В преддверии новогодних праздников и школьных каникул в Ленинском районе Саратова состоялся рейд «Уступи дорогу поездам!», направленный на профилактику несчастных случаев в зоне движения поездов.

Его провели на о.п. Студгородок, где проходят около 70 человек в час.

Сотрудники ПривЖД совместно с работниками транспортной полиции напомнили детям и взрослым о важности соблюдения правил безопасного поведения вблизи стальной магистрали, а также предупредили об опасности ношения капюшонов, использования телефонов и наушников при приближении к железнодорожной инфраструктуре.

Кроме того, в ходе акции железнодорожники раздали жителям города тематические памятки и листовки. Затем железнодорожники посетили гимназию № 31, где провели урок безопасности. В конце мероприятия была организована творческая программа, в ходе которой школьники поделились своими знаниями о правилах безопасного поведения на железной дороге. Всем участникам мероприятия раздали памятки и сувениры.

Напоминаем, что с 18 апреля 2025 года увеличился размер штрафов за безответственное поведение вблизи железной дороги.

За повреждение защитных лесонасаждений или ограждений вдоль железнодорожных путей предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.

За переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора, как и за переход в неустановленном месте, нарушителям придётся заплатить 500 рублей.