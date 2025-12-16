Саратовцам рассказали, когда придет пенсия за январь

Новости Саратова
Фото: Саратовский филиал «Ситиматик»

В связи с новогодними праздниками пенсии за январь 2026 года поступят многим получателям до 30 декабря 2025 года.

Об этом сообщают Госуслуги.

Какие пенсии придут в декабре
▪️ при способе получения на банковский счет
▪️ со сроком выплаты до 12 числа месяца

Сумма — с учетом индексации. В 2026 году страховые пенсии вырастут на 7,6%.

Если пенсия приходит почтой
Почтой пенсия придет в обычный срок с учетом графика работы почтовой службы.

Срок получения
Дата выплаты пенсий зависит от региона проживания пенсионера.