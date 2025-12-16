Саратовцам рассказали, когда придет пенсия за январь

В связи с новогодними праздниками пенсии за январь 2026 года поступят многим получателям до 30 декабря 2025 года.
Об этом сообщают Госуслуги.
Какие пенсии придут в декабре
▪️ при способе получения на банковский счет
▪️ со сроком выплаты до 12 числа месяца
Сумма — с учетом индексации. В 2026 году страховые пенсии вырастут на 7,6%.
Если пенсия приходит почтой
Почтой пенсия придет в обычный срок с учетом графика работы почтовой службы.
Срок получения
Дата выплаты пенсий зависит от региона проживания пенсионера.