Саратовцам рассказали, когда придет пенсия за январь

В связи с новогодними праздниками пенсии за январь 2026 года поступят многим получателям до 30 декабря 2025 года.

Об этом сообщают Госуслуги.

Какие пенсии придут в декабре

▪️ при способе получения на банковский счет

▪️ со сроком выплаты до 12 числа месяца

Сумма — с учетом индексации. В 2026 году страховые пенсии вырастут на 7,6%.

Если пенсия приходит почтой

Почтой пенсия придет в обычный срок с учетом графика работы почтовой службы.

Срок получения

Дата выплаты пенсий зависит от региона проживания пенсионера.