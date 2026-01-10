Саратовцам напомнили о правилах безопасности при вождении автомобиля в снегопад

В условиях снегопада на дорогах возрастает опасность из-за снижения видимости и ухудшения сцепления с дорогой.

Об этом напомнила Госавтоинспекция в своём телеграм-канале.

Для безопасной поездки важно заранее проверить состояние шин и систем автомобиля. Во время движения необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию и обязательно включить ближний свет фар.

Соблюдение ПДД в такую погоду особенно важно: обращайте внимание на скрытые снегом знаки, избегайте резких манёвров и всегда пристёгивайтесь ремнём безопасности, — отметили дорожные полицейские.

Алиса Эай