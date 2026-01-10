Итоги 2025 года: минтранс области отчитался о работе с обращениями и жалобами граждан

В 2025 году жители Саратовской области через «Платформу обратной связи» направили в минтранс региона более 1500 жалоб и предложений.

Большинство обращений касались общественного транспорта (953) и состояния дорог (398). Жители чаще всего интересовались изменениями маршрутов и графиков, а также жаловались на качество ремонта дорог. Все поступившие сообщения были рассмотрены в срок.

Обратиться с проблемой можно через портал «Госуслуги», приложение, соцсеть «ВКонтакте» или виджеты на сайтах органов власти.

Алиса Эай