Саратовцам напомнили о правилах безопасности во время разведения огня

Сжигать мусор разрешено не ближе 15 метров от зданий, а вокруг должно быть чистое пространство.

Дачникам и любителям загородного отдыха напомнили ключевые правила пожарной безопасности при разведении открытого огня на участке. Главное требование — в радиусе 10 метров от костра не должно быть никаких горючих материалов. Расстояние от места сжигания до ближайших построек не может быть меньше 15 метров. Все важные нюансы спасатели собрали в специальных памятках. Жителей просят изучить правила самостоятельно и переслать их тем, кто часто проводит время за городом.

Особенно это актуально в пожароопасный сезон, когда любая искра может привести к серьёзным последствиям.

Ольга Андреева