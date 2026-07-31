«Дорстрой» без выходных: улицы Саратова чистят

Специалисты моют дороги, собирают мусор и вывозят спиленные ветки.

Сотрудники МБУ «Дорстрой» продолжают наводить порядок на городских магистралях. В эти дни техника и рабочие трудятся без перерыва, чтобы привести улицы в нормативное состояние. Бригады выполняют очистку прилотковой части дорог, тротуаров, собирают мелкий мусор и вывозят порубочный материал. Санитарное содержание дорожной сети проводится на десятках участков, в том числе на Тургенева, Панфилова, Стадионной, Гвардейской, Большом Дачном проспекте, Буровой, проспекте Строителей, 50 лет Октября и других. Все работы ведутся в круглосуточном режиме.

Жители могут сообщить о необходимости уборки через платформу обратной связи на портале Госуслуги.

Ольга Андреева