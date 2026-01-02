Саратовцам напомнили о правилах поведения при обнаружении украинского беспилотника

Саратовцам напомнили правила поведения при обнаружении БПЛА.
При обнаружении дрона необходимо немедленно позвонить по номеру 112 или в единую дежурную диспетчерскую службу (для Саратова — 659-659). Оператору нужно сообщить место, направление и скорость движения объекта. Информация будет передана всем экстренным службам.
Если вы находитесь в помещении:
Не подходите к окнам и не выходите на улицу.
Перейдите вглубь квартиры, в коридор или ванную комнату.
Если вы на улице или в транспорте:
Покиньте опасную зону, отойдя не менее чем на 100 метров.
Укройтесь в ближайшем здании или подземном переходе.
Категорически запрещено:
Приближаться к обломкам БПЛА.
Публиковать фото- и видеоматериалы с мест обнаружения дронов в открытых источниках. За это грозит административная ответственность.
Для получения помощи или сообщения о БПЛА также можно обращаться в единые дежурно-диспетчерские службы своего района.
