Врач из Саратова раскрыла простой секрет праздничного стола без вреда для фигуры

Главный врач областного центра общественного здоровья Римма Яхина дала несколько простых советов, как избежать переедания в праздники.

Во-первых, питайтесь дробно: небольшие порции каждые 2–3 часа помогут не набрасываться на еду за праздничным столом. Начинайте трапезу с овощей и зелени, затем переходите к нежирному мясу или рыбе, приготовленным на гриле или в духовке.

Откажитесь от магазинного майонеза в салатах в пользу натурального йогурта, сметаны или оливкового масла. Колбасу лучше заменить домашней ветчиной, а соленья и копчёности — ограничить.

Алкоголь лучше исключить. На столе должны быть вода, морсы и несладкие компоты вместо сладкой газировки.

После застолья помогут ферментные препараты и движение — танцы или прогулка. «Относитесь бережно к своему здоровью!» — призвала специалист.

Алиса Эай