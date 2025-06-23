Саратовцам напомнили о противопожарном режиме в лесах

В Саратовской области продолжает действовать особый противопожарный режим на территориях, где есть возможная угроза лесных и других ландшафтных пожаров.

Ограничения распространяются на 62 населённых пункта в 34 муниципальных образованиях, 38 организаций детского отдыха и 19 садовых товариществ.

Для профилактики возникновения природных пожаров лесхозам закупается новое оборудование. В тушении лесных пожаров в случае необходимости может быть задействовано свыше 3 тысяч единиц техники.

Благодаря налаженному взаимодействию 90% лесных пожаров ликвидируется в первые сутки с момента обнаружения.