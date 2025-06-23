На совещании с губернатором рассказали о патриотическом воспитании саратовской молодежи

В Саратовской области патриотическому воспитанию школьников уделяется особое внимание.

В эту работу вовлечено 100% молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. В Год защитника Отечества численность военно-патриотических объединений детей и молодежи в Саратовской области возросла до 2 402, количество юнармейцев в возрасте от 8 до 17 лет увеличилось до 8 730 человек.

Кроме того, за учебный год на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» свыше 4,2 тысячи ребят прошли пятидневные учебные сборы по основам военной службы.

В три раза увеличилось число участников военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Общий охват составил 68 тысяч человек (2024 год — 22 тысячи человек).