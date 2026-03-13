Саратовцам напомнили о размере выплат на двойняшек в 2026 году

Двойная поддержка: какие выплаты положены саратовским семьям при рождении двойни в 2026 году.

С января 2026 года в России действуют обновленные размеры социальных выплат. Для родителей, ожидающих двойню, портал Госуслуг напоминает: большинство пособий назначается на каждого ребенка. Разбираемся в цифрах.

Больничный по беременности

При многоплодной беременности он длится дольше — 194 дня. Для работающих со стажем от полугода выплата составляет 100% среднего заработка. Минимум — 172,8 тыс. рублей, максимум — 1,32 млн рублей.

Единовременное пособие при рождении

Выплачивается на каждого малыша одному из родителей. С 1 февраля сумма на двоих составит 56 900,9 рубля (28 450,45 × 2). Оформление — через работодателя или Госуслуги.

Уход за детьми до 1,5 лет

Ежемесячное пособие назначается на каждого ребенка:

Для работающих — 40% среднего заработка. Минимум на двоих — от 21 674 рублей, максимум — до 166 042 рублей (с учетом районных коэффициентов).

Для неработающих — фиксированные выплаты с оценкой нуждаемости: около 21 339 рублей на двоих. Студенткам назначается без учета доходов.

Единое пособие

Для семей с низким доходом: беременным (при постановке на учет до 12 недель) и на каждого ребенка до 17 лет. Сумма — 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В Саратовской области детский минимум пока не уточнен, но на душу населения он составляет 15 909 рублей.

Материнский капитал

Если двойня — первые дети: семья получит 963 243 рубля.

Если ранее уже был оформлен маткапитал на первого ребенка (с 2020 года), в 2026 году добавят 234 321 рубль на первого из двойни.

Если маткапитал получен до 2020 года, при рождении двойни в 2026 году доплаты не будет.

Дополнительные меры

Ежемесячная выплата из маткапитала (до 3 лет) — 100% детского прожиточного минимума, если доход семьи ниже двух прожиточных минимумов на человека.

При рождении третьего или последующего ребенка в двойне можно получить до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

Напомним, с 1 января 2026 года МРОТ в России составляет 27 093 рубля.

Ольга Сергеева