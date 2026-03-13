Бусаргин поставил задачи перед новым министром образования области Блатманом

Александр Блатман приступил к обязанностям министра образования Саратовской области.

Новый руководитель регионального министерства образования официально вступил в должность 13 марта. В первый же день работы губернатор Роман Бусаргин провел встречу с ним и зампредом правительства Владимиром Поповым, обозначив ключевые задачи ведомства.

Основные направления работы включают:

Капитальный ремонт школ. В 2026 году по федеральной программе обновят 18 учебных заведений. При поддержке Вячеслава Володина продолжаются строительство новых образовательных центров и пристроек к действующим школам. Также ремонты пройдут по региональным программам. Губернатор поручил держать все объекты на особом контроле.

Ликвидация второй смены. Особое внимание — школам Саратова и Энгельса. В учреждениях, уже перешедших на односменный режим, планируют активнее развивать кружки, секции и группы продленного дня.

Подготовка кадров. Необходимо актуализировать перечень специальностей в колледжах и техникумах под запросы экономики региона. Ключевые инструменты — нацпроект «Молодежь и дети» и программа «Профессионалитет».

Напомним, информация о назначении Александра Блатмана появилась накануне вечером.

Наталья Мерайеф