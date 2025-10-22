Саратовцам напомнили о сертификате на маткапитал

Сертификат на материнский капитал бессрочно хранится в Цифровом профиле и всегда доступен при необходимости. Об этом напомнили Госуслуги.

Файл с сертификатом на маткапитал можно найти в личном кабинете → Документы → Семья и дети. Там хранятся сертификаты, выданные с 1 августа 2024 г.

Если сертификат выдан до 1 августа 2024 г. или он не загрузился на Госуслугах, получите его в Социальном фонде (СФР)

Вся актуальная информация о материнском капитале доступна на специальной странице на Госуслугах. Можно проверить остаток, подать заявление на распоряжение или узнать ответы на вопросы о господдержке.

Подготовила Ольга Сергеева