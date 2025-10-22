Саратовские спортсмены победили на региональных соревнованиях по пауэрлифтингу

Саратовские спортсмены успешно выступили на региональных соревнованиях по пауэрлифтингу в Энгельсе, завоевав призовые места в различных дисциплинах.

Среди женщин:

Кузнецова Мария — 1 место в дисциплине «жим», весовая категория 57 кг, результат 95 кг;

Оськина Анастасия — 1 место в дисциплине «троеборье классическое», весовая категория 57 кг, результат 267,5 кг, а также 3 место в абсолютном зачете среди женщин;

Суровегина Алина — 1 место в дисциплине «троеборье классическое», весовая категория 63 кг, результат 265 кг.

Среди мужчин:

Рябинин Кирилл — 2 место, весовая категория 59 кг, результат 282,5 кг;

Макаров Станислав — 3 место, весовая категория 74 кг, результат 387,5 кг;

Василенко Владислав — 2 место, весовая категория 120 кг, результат 675 кг.

Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели: Василий Ребнев, Мария Миронова, Ринат Сулейменов и Михаил Рогожников.

Василенко Владислав и тренер-преподаватель Ринат Сулейменов отмечены благодарственными письмами Саратовской областной федерации пауэрлифтинга за успешное выступление на всероссийских соревнованиях в 2025 году.

Об этом сообщает мэрия Саратова.

Ольга Сергеева