Саратовцам напомнили о сервисах для защиты от мошенников

Даже умный, осторожный и ответственный человек может попасться на уловки мошенников и сообщить код для доступа к Госуслугам, банковскому приложению или личным кабинетам с важными сведениями. Потому что на самом деле ждет доставку, хочет помочь близким или рассчитывает на замену домофона и счетчика.

Такое происходит даже с академиками, чиновниками, артистами, сотрудниками правоохранительных органов и банков.

С помощью кода мошенники могут получить доступ к персональным данным, документам, деньгам и имуществу. Они манипулируют, вводят в заблуждение и угрожают.

Если сообщили код от Госуслуг, действуйте по инструкции.

Используйте сервисы Госуслуг для себя и близких

Даже если мошенники получат доступ к личному кабинету, они не смогут нанести серьезный вред. Сделайте это прямо сейчас. Никуда не нужно ходить лично — все это онлайн, на портале или в мобильном приложении.

Самозапрет на кредиты

Никто не сможет оформить на вас кредит или микрозаем. Отменить самозапрет сможете только вы лично. Если уже оформляли самозапрет — проверьте статус. И помогите близким это сделать.

Запрет сделок без личного участия

Установите ограничение на сделки с недвижимостью без вашего присутствия. В Росреестре будет запись о запрете. Никто не сможет переоформить квартиру без вашего согласия, даже если будет доверенность от нотариуса или доступ к электронной подписи.

Доверенный контакт

Это может быть, например, родственник или близкий друг. У него не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от вашего имени, но ему будет приходить дополнительный код подтверждения, если вы решите сменить пароль. Или кто-то попытается сделать это от вашего имени.

Главное правило для защиты

Если у вас просят код доступа и цифры из смс под любым предлогом — кладите трубку.

Подготовила Ольга Сергеева