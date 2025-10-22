Николай Панков: Госдума приняла в первом чтении бюджет страны

Госдума приняла в первом чтении бюджет на ближайшие три года.

Главные приоритеты:

— выполнение всех социальных обязательств перед гражданами;

— обороноспособность, безопасность нашей страны, поддержка участников СВО и их семей;

— достижение национальных целей развития, поставленных Президентом РФ.

Также важнейшие направления – меры по улучшению демографии, развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование, технологическое лидерство и многое другое. Всё, что необходимо для заботы о людях и развития государства.

Вячеслав Володин справедливо отметил. Самый сильный ответ недругам нашей страны – это рост нашей экономики и социальных стандартов.