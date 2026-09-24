Саратовцам напомнили о трудовых гарантиях для работающих пенсионеров

Для работающих пенсионеров предусмотрены специальные гарантии по Трудовому кодексу РФ.

О них рассказали на портале Госуслуг.

Так, пенсионер может взять до 14 календарных дней в году без сохранения зарплаты. Работодатель обязан предоставить такой отпуск по письменному заявлению сотрудника.

Работающие получатели пенсии по старости или за выслугу лет могут взять два рабочих дня один раз в год для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка. Даты необходимо согласовать с работодателем.

Если увольнение связано именно с выходом на пенсию, работодатель должен расторгнуть трудовой договор в дату, указанную в заявлении. Предупреждать за две недели в этом случае не нужно.

Дополнительные гарантии могут быть предусмотрены и по другим основаниям — например, при инвалидности или статусе ветерана.

Ольга Сергеева