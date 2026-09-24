В Саратове Джефф Монсон «Снеговик» прочел полицейским лекцию о выборе приоритетов

Джефф Монсон встретился с саратовскими полицейскими и студентами: «Побеждать нужно прежде всего себя».

В Саратове знаменитый спортсмен и политический деятель Джефф Монсон провёл встречу с сотрудниками регионального управления МВД и студентами местных вузов. Мероприятие прошло в здании Главка.

Монсон, известный под прозвищем «Снеговик», — российский и американский спортсмен, выступавший в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Он прочитал присутствующим лекцию о важности выбора приоритетов, посоветовав не отступать перед трудностями и добиваться победы прежде всего над самим собой. Спортсмен также ответил на вопросы аудитории.

Затем участники встречи перешли в спортзал, где после разминки Монсон показал наиболее эффективные приёмы из своего борцовского арсенала, многие из которых назвал решающими в своих победах.

В завершение мероприятия начальник саратовского управления МВД Николай Ситников поблагодарил гостя и вручил ему памятный подарок.

Отметим, что Джефф Монсон — не только легендарный боец, но и дипломированный психолог. До начала профессиональной карьеры в ММА он несколько лет работал детским и семейным психологом, а также специалистом по оценке кризисных ситуаций. Возможно, именно этот опыт помогает ему находить общий язык с самой разной аудиторией — от студентов до сотрудников полиции.

Ольга Сергеева