Саратовцам напомнили о запрете салютов и фейерверков в связи с празднованием Нового года

Власти Дергачевского района напомнили жителям о запрете на запуск салютов и фейерверков на территории региона.

Ограничение связано с проведением специальной военной операции и направлено на обеспечение безопасности и общественного порядка.

Запрещено использование пиротехники во дворах, с балконов, а также вблизи жилых домов. Нарушителям грозят административные штрафы.

Местная администрация призывает граждан проявить понимание и направить праздничные эмоции на поддержку военнослужащих и их семей.

Ольга Сергеева