Саратовцам напомнили об опасности катания на тюбингах

Сотрудники Саратовской областной детской клинической больницы напомнили родителям правила безопасного зимнего отдыха.

Ключевые рекомендации врачей:

Используйте только исправный и надёжный инвентарь.

Выбирайте для катания безопасные склоны вдали от дорог, водоёмов и тонкого льда.

Внимательно следите за детьми и окружающей обстановкой, чтобы избежать столкновений.

Особую осторожность следует проявлять при катании на тюбингах («ватрушках»), которые медики считают одним из самых травмоопасных развлечений. Взрослый человек плохо контролирует тюбинг, и быстро покинуть его в случае опасности почти невозможно.

Врачи отметили, что традиционные санки остаются более безопасной альтернативой. «Соблюдайте правила, берегите детей и будьте здоровы», — призвали специалисты.

Ольга Сергеева