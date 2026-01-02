Двое взрослых и ребенок пострадали днём при столкновении иномарок в Саратове

В Саратове в новогодний день трое пострадали в ДТП.

Как сообщили в ГАИ, столкновение автомобилей Opel Astra и Ford Focus произошло 1 января в 14:20 на улице Механизаторов, недалеко от проспекта Энтузиастов.

В результате аварии травмы получили три человека: 6-летняя девочка и 52-летняя женщина, пассажиры Ford, а также 37-летний мужчина-водитель Opel. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Водителями автомобилей были 33-летняя женщина (Opel) и 55-летний мужчина (Ford). Обстоятельства происшествия выясняются.

Ольга Сергеева