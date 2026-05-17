Грибники Саратовской области хвастаются своим майским «уловом»

В Саратовской области в мае пошли первые луговые опята

Грибной сезон набирает обороты. В паблике «Грибы Саратовской области» во «ВКонтакте» любители тихой охоты делятся первыми уловами.

В лесах и на лугах находят майские рядовки, маслята, сморчки и синеножки. А из Ртищевского района пришла особенно приятная весть: там появились первые в этом году луговые опята. Фото улова опубликовал пользователь Александр.

Активно собирают маслята и на Кумысной поляне, хотя, по отзывам грибников, многие из них оказываются червивыми.

Ольга Сергеева