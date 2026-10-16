Саратовцам назвали сроки вакцинации от гриппа в ноябре

Заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер рекомендовал сделать прививку от гриппа до середины ноября.

По его словам, иммунитет формируется со второй недели после вакцинации и максимально — к четвёртой. Сейчас для этого самое подходящее время: погода тёплая, а социальные объекты по поручению губернатора уже подключены к отоплению.

Перед прививкой взрослых осматривает терапевт, детей — педиатр: специалист определяет показания и противопоказания. Рост заболеваемости является противопоказанием к вакцинации.

На сегодня прививку от гриппа сделали более 322 тысяч саратовцев — 13,52% населения. В этом сезоне планируется привить 1 421 643 человека, включая 316 083 ребёнка. Вакцинация идёт в 61 медорганизации и в мобильных пунктах в Саратове, Энгельсе, Балакове, Аткарске, Ртищеве, Марксе, Дергачах и Ивантеевке.