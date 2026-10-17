Бусаргин: саратовское предприятие закрыло половину потребности России в грибницах

Саратовское предприятие обеспечивает до половины российского рынка зернового мицелия.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин. По оценкам экспертов, оно обеспечивает до половины всероссийского рынка и активно поставляет продукцию на экспорт.

Изначально компания выращивала сами грибы, но после введения внешних санкций переориентировалась на выпуск грибниц. Перепрофилирование позволило сохранить завод и вывести бизнес на новый уровень.

За последние три года на предприятии реализовали инвестпроект на 630 млн рублей. Новый технологический комплекс позволил нарастить ежемесячные объёмы производства мицелия до 300 тонн.

В планах — создание собственного селекционного центра, дальнейшая автоматизация и расширение экспортных поставок. Региональные власти намерены оказать инвесторам полную поддержку на всех этапах.