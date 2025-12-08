Саратовцам не продают одежду в магазине из-за отсутствия мобильного интернета

В саратовском магазине покупателям отказывают в продаже товаров из-за проблем со связью.

В магазине сети «Фикс Прайс» в Заводском районе Саратова уже неделю наблюдается сложная ситуация: покупателям не удаётся приобрести целый ряд товаров. Причина — отсутствие мобильного интернета в здании, из-за которого кассиры не могут проверить и пробить обязательную маркировку.

В список «заблокированных» позиций попали детское питание, соки, бутилированная вода, мороженое и часть одежды. Покупатели вынуждены оставлять выбранные товары, так как на кассе их оформление технически невозможно. Персонал разместил на витринах соответствующие предупреждающие таблички. Об этом информирует издание «МК-Саратов».

Продавцы поясняют, что ожидают проведения проводного интернета, но точные сроки решения проблемы неизвестны. Эта ситуация стала частью более широких перебоев: как сообщалось ранее, жители Саратова уже около месяца периодически сталкиваются с ограничениями мобильной связи, которые, по официальным заявлениям операторов, вводятся «в целях безопасности».

Ольга Сергеева