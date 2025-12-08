В Саратовской области вводится полный запрет на вырубку новогодних елок

В Саратовской области вновь не будут проводить заготовку новогодних ёлок в лесных хозяйствах.

Соответствующее решение подтвердил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале 8 декабря.

Он отметил, что аналогичный мораторий успешно действовал и в прошлом году. Тогда выяснилось, что почти весь хвойный ассортимент на рынке — привозной, поэтому запрет не привел к дефициту или росту цен на праздничные деревья.

Губернатор поручил региональному министерству природных ресурсов и экологии обеспечить соблюдение этого решения. «Ограничение не скажется на стоимости и наличии ёлок, однако при этом не нанесет ущерб большой планомерной работе по расширению лесного фонда области», — подчеркнул Бусаргин.

Между тем, у саратовцев набирает популярность покупка елок в сети интернет — как живых, так и искусственных.

Ольга Сергеева