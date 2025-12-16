Саратовцам не велели дарить начальству алкоголь на Новый год из-за риска увольнения

Обычный новогодний подарок — бутылка алкоголя — может стать причиной для увольнения сотрудника.

Юристы предупреждают, что если внутренние правила компании прямо запрещают делать подарки руководителям, то их дарение является дисциплинарным нарушением. Первый инцидент обычно обходится замечанием, но повторение может привести к расторжению трудового договора.

Для государственных и муниципальных служащих ограничения строже и регулируются антикоррупционным законодательством. В соответствии с Гражданским кодексом, запрещено принимать подарки дороже 3 тысяч рублей. Дорогостоящий алкоголь, предложенный такому сотруднику, должен быть отклонён, иначе это может быть квалифицировано как взятка.

Ольга Сергеева