Пособие за 10 дней: в СФР объяснили саратовцам особенности закрытия больничного листа

Отделение Социального фонда России по Саратовской области разъяснило порядок выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

Выплаты назначаются автоматически сразу после того, как медицинское учреждение закрывает электронный больничный лист.

Фонд уведомляет работодателя и направляет ему необходимые для расчёта данные. Работодатель обязан оплатить только первые три дня болезни сотрудника. Пособие за последующие дни нетрудоспособности выплачивается напрямую из средств Соцфонда.

Перечисление средств от Фонда происходит в течение 10 рабочих дней с момента получения всей информации от компании.

Важно: в случае ухода за заболевшим членом семьи, карантина или санаторного лечения выплата от СФР производится с первого дня нетрудоспособности.

Ольга Сергеева