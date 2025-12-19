Саратовцам объяснили, чем может быть опасна для здоровья новогодняя елка

Живая новогодняя ель может спровоцировать аллергию, предупредил биолог Роман Опарин в интервью NEWS.ru.

Самыми аллергенными, по его словам, являются ель и пихта из-за смолы и эфирных масел, тогда как сосна менее опасна.

Реакция может проявляться насморком, кашлем или кожными высыпаниями.

«Аллергикам я настоятельно рекомендую выбрать искусственное дерево», — отметил специалист.

Дополнительными, но более редкими источниками проблем могут стать плесень, пыльца или даже экскременты животных, оставшиеся на коре. Однако биолог подчеркнул, что здоровая ель, правильно хранившаяся, как правило, безопасна.

Ольга Сергеева