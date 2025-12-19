Рецепт успеха: в Энгельсе открылась профессиональная кухня для особых поваров

В Центре содействия и социальной адаптации инвалидов «Развитие» города Энгельс открылось новое профессионально оснащенное пространство для социально-полезной трудовой деятельности людей с ментальными особенностями.

Как сообщает ТГ-канал «Политика и общество», кулинарная мастерская центра переехала в просторное помещение, что позволило вывести процессы реабилитации и обучения на качественно новый уровень.

Новое помещение оснащено современным профессиональным оборудованием: индукционными плитами, многофункциональным пароконвектоматом, удобными разделочными столами. Это не просто обновление интерьера — это изменение самой философии занятий. Теперь обучение максимально приближено к реальной кулинарной практике, что позволяет участникам проекта осваивать приготовление сложных блюд, требующих точности, поэтапности и слаженной командной работы.

В учебном календаре появились технологически продвинутые позиции, а ассортимент производимых блюд и полуфабрикатов постоянно расширяется. Участники проекта демонстрируют положительную динамику: они уверенно работают с инвентарём и техникой, проявляют инициативу в освоении новых рецептов и показывают высокий уровень вовлеченности.

Проект «Вектор на самостоятельность. Интеграционные мастерские для людей с ментальными нарушениями» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Его главная задача — развитие навыков самостоятельной жизни и социальной трудовой интеграции людей с ментальными особенностями в общество.

Подготовила Ольга Сергеева