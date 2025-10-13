Саратовцам ограничат число банковских карт до 20-ти

С 1 декабря для жителей Саратовской области, как и всех россиян, вводятся ограничения на количество банковских карт: не более 20 карт в общей сложности и не более 5 карт в одном банке.

Как сообщают «Известия», эти меры направлены на борьбу с дропперством — схемами, через которые мошенники выводят похищенные средства. Контроль за соблюдением лимитов будет осуществлять специальный сервис, вероятно, интегрированный с Госуслугами.

Напомним, что с текущего года за дропперство установлена уголовная ответственность. В прошлом году аферисты похитили у россиян 27,5 млрд рублей, часто используя карты, оформленные дропперами.

Ольга Сергеева