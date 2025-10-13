Реставрация оперного театра в Саратове – объявлен новый тендер на 30 млн

Управление капитального строительства объявило конкурс на разработку проектной документации для финального этапа реставрации Саратовского театра оперы и балета.

Максимальная стоимость контракта составляет 30,4 млн рублей, средства будут выделены из областного бюджета.

Итоги конкурса подведут 29 октября. Победителю предстоит до 11 ноября 2026 года подготовить проект, который будет включать модернизацию инженерных систем (отопления, вентиляции, электроснабжения, водоотведения), а также оснащение здания современными системами безопасности и коммуникациями.

Основой для проектирования послужат инженерные изыскания, выполненные компанией «Наследие». Ключевым требованием к проекту является обязательное сохранение исторического облика здания театра.

