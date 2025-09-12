Саратовцам опять запретили посещать леса

В Саратовской области вновь введен запрет на посещение лесов.

Решение было принято региональным министерством природных ресурсов и экологии из-за высокой угрозы возникновения пожаров.

Ограничения действуют с 11 сентября и введены в связи с установлением высокого класса пожарной опасности и высыханием травянистой растительности. Под запрет попали проведение культурно-массовых мероприятий, проезд транспорта в лесные массивы и пребывание граждан в лесах. Исключение сделано для людей, чья трудовая деятельность связана с лесами.

Кроме того, на территориях лесного фонда и прилегающих землях запрещено разведение костров, сжигание мусора и проведение любых пожароопасных работ.

В случае обнаружения возгорания жителям просят звонить по номеру 112, на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или в диспетчерскую службу областного минприроды. Ограничения введены на 21 день, но могут быть продлены.

Всё мероприятия по защите лесов проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» президента РФ Владимира Путина.