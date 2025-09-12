15 тысячам саратовцев на селе выплачивают надбавку к пенсии по стажу

В Саратовской области сельских тружеников поощряют дополнительными пенсионными выплатами.

Пенсионеры, посвятившие долгие годы работе в аграрном секторе, имеют право на увеличение страховой пенсии. Как сообщает территориальное управление Социального фонда России, такая ежемесячная доплата назначена уже более чем 15 тысячам жителей региона.

Ключевым требованием для получения финансовой поддержки является наличие трудового стажа в сельскохозяйственной сфере продолжительностью от 30 лет. Вторым обязательным условием является проживание в сельской местности на момент оформления пенсионного обеспечения. При этом после официального выхода на заслуженный отдых и получения надбавки гражданин может сменить место жительства, переехав, к примеру, в город.

Перечень специальностей, дающих право на льготу, является весьма обширным и включает порядка 500 профессий. В их числе не только широко известные агрономы, механизаторы и ветеринарные врачи, но и такие специалисты, как пчеловоды.

Размер дополнительной выплаты составляет четверть от фиксированной части страховой пенсии по старости или инвалидности.