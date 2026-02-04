Саратовцам озвучили среднюю стоимость путёвок в детские лагеря на лето 2026 года

В Саратовской области утвердили расценки на детский отдых в 2026 году.

Тарифы станут основой для предоставления бесплатного отдыха и компенсаций для льготных категорий.

Утверждены следующие суточные нормы:

Стационарные и палаточные лагеря: 1 506 рублей.

Детские санатории: 1 984 рубля.

Лагеря с дневным пребыванием: от 306 до 449 рублей в зависимости от питания.

Бесплатные путёвки за счёт области получат дети из малообеспеченных и многодетных семей, находящиеся в трудной ситуации, диспансерной группы, а также дети участников СВО.

Многодетные семьи смогут вернуть 50% стоимости, если самостоятельно купят путёвку в сезонный или палаточный лагерь. В прошлом году этой льготой воспользовались почти 400 семей. Во многих районах также действуют местные программы поддержки, а в Саратове — система сертификатов на бесплатный отдых.

Ольга Сергеева