Саратовцам озвучили среднюю стоимость путёвок в детские лагеря на лето 2026 года

В Саратовской области утвердили расценки на детский отдых в 2026 году.
Тарифы станут основой для предоставления бесплатного отдыха и компенсаций для льготных категорий.
Утверждены следующие суточные нормы:
Стационарные и палаточные лагеря: 1 506 рублей.
Детские санатории: 1 984 рубля.
Лагеря с дневным пребыванием: от 306 до 449 рублей в зависимости от питания.
Бесплатные путёвки за счёт области получат дети из малообеспеченных и многодетных семей, находящиеся в трудной ситуации, диспансерной группы, а также дети участников СВО.
Многодетные семьи смогут вернуть 50% стоимости, если самостоятельно купят путёвку в сезонный или палаточный лагерь. В прошлом году этой льготой воспользовались почти 400 семей. Во многих районах также действуют местные программы поддержки, а в Саратове — система сертификатов на бесплатный отдых.
Ольга Сергеева