В саратовском ФК «Сокол» прокомментировали «пропажу» сразу двух игроков

Двое игроков покинули футбольный клуб «Сокол».

Саратовский футбольный клуб «Сокол» объявил о расторжении контрактов с двумя игроками. Команду покинули защитник Алексей Доля и нападающий Сергей Грибов.

Как сообщает пресс-служба клуба, оба футболиста ушли по соглашению сторон. В официальном заявлении «Сокол» поблагодарил игроков за работу и пожелал им успехов в дальнейшей карьере.

23-летний Алексей Доля вернулся в саратовский клуб в июне 2025 года, ранее он уже играл за «Сокол» в 2020-2022 годах. После этого его карьера продолжилась в «Зените» (Ижевск), пермском «Амкаре» и «Динамо-Владивосток».

21-летний Сергей Грибов выступал за «Сокол» с июля 2025 года на правах аренды из тольяттинского «Акрона».

Ольга Сергеева