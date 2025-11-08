Саратовцам показали подвиг героев-мусульман

В Энгельсском краеведческом музее начал работу выставочный проект «Свет памяти. Героика Великой Отечественной войны в мусульманских народах России».
Его торжественное открытие состоялось 5 ноября. В мероприятии приняли участие жители Энгельса, имамы, общественники, депутаты и представители местной администрации.
Напомним, областная выставка приурочена к 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества.
Впервые она была открыта 30 апреля 2025 года в Саратове. Ее демонстрация также уже состоялась в городах Балашов и Пугачев.
Об этом рассказал в своём ТГ-канале муфтий Саратовской области Расим Кузяхметов.