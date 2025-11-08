В Молодежном заложили сваи под новую школу

Куратор строительства образовательного учреждения в микрорайоне Молодёжный поделилась свежими новостями о ходе работ.

Анастасия Морозова, выбранная родительским сообществом для контроля за ходом строительства, вновь посетила объект.

По словам куратора, на площадке, где возводится школа на 1100 учащихся, продолжается монтаж арматурных каркасов и подготовка фундамента для подпорных стен. Параллельно строители углубляют котлован и занимаются погружением шпунтовых свай.

Морозова отметила, что для ускорения темпов многие процессы ведутся одновременно. «Выражаю благодарность подрядчикам за детальный отчёт. Следующие новости о прогрессе на объекте планирую сообщить уже через неделю», – добавила представитель школы № 75.

Напомним, что в конце октября с инспекцией на объекте побывал губернатор Роман Бусаргин, где провёл рабочее совещание. Как сообщалось ранее, все требуемые материалы уже завезены на стройплощадку, а для увеличения эффективности работ планируется использовать несколько башенных кранов.

Подготовила Ольга Сергеева