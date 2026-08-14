Саратовцам показывают уникальные художественные изделия из страусиных яиц

Страусиная скорлупа в руках мастера превращается в искусство.

В галерее Саратовского областного Дома работников искусств открылась уникальная экспозиция мастерицы Татьяны Семеновой под названием «История одного яйца». Пять лет назад художница начала превращать страусиные яйца в подлинные произведения искусства, и сегодня её коллекция насчитывает уже около 100 неповторимых работ.

Тонкая резьба по скорлупе, изящная фурнитура, игра фактур натурального материала — каждое изделие дышит индивидуальностью. В экспозиции представлены самые разные работы: избушка на курьих ножках, часы, божья коровка с Царевной-лягушкой, домик Фрекен Бок в ожидании Карлсона, музыкальная шкатулка и многие другие. Примечательно, что все предметы не просто красивы, но и функциональны: часы показывают время, шкатулки звучат.

Как отметили организаторы, выставка приглашает зрителя в мир, где природная форма становится холстом для фантазии, а каждый объект — диалогом между традицией ремесла и современным взглядом художника. Экспозиция уже успела вызвать восхищение у многочисленных посетителей, ей также посвятили сюжет в паблике «Саратовская область».

Увидеть необычные изделия можно до 23 августа в СОДРИ по адресу: улица Соборная, 18, второй этаж. Вход свободный.

Ольга Сергеева